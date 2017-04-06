Китаянка украла два миллиона юаней ради лайков в соцсетях

Китаянка похитила у работодателя более двух миллионов юаней (290 тысяч долларов), чтобы похвастаться перед подписчиками в соцсетях. Об этом сообщает The South China Morning Post.

26-летняя кассирша из города Вэньчжоу за четыре года работы в одной из местных фирм сумела, пользуясь несовершенством системы контроля, похитить крупную сумму. Все украденные деньги она тратила на покупку дорогой помады, элитного парфюма, сумочек и одежды, фотографии которых позже размещала в соцсетях ради лайков.

При обыске в ее квартире полиция обнаружила более тысячи предметов роскоши, большей частью которых преступница ни разу не воспользовалась и даже не позаботилась снять ценники. «Я просто смотрела на красивые картинки на экране, и мне немедленно хотелось их купить», — объяснила кассирша. В среднем она делала более 10 заказов в день.

Как сообщает издание, некоторое время назад женщина, которая живет с трехлетней дочкой, осознала, что никогда не сможет возместить украденную сумму, после чего добровольно пошла с повинной в полицию. Какому наказанию ее подвергнут, пока не сообщается.

В декабре 2016 года полиция задержала 27-летнюю китаянку, которая работала бухгалтером в государственной клинике в городе Сучжоу. Она похитила 1,6 миллиона юаней (237 тысяч долларов), которые раздала любимым видеоблогерам. Девушку приговорили к пяти годам тюрьмы и 340 тысячам юаней (около 49 тысяч долларов) штрафа.