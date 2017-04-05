Китаянка носила рыбу в сумочке Louis Vuitton за тысячу долларов

Пожилая китаянка носила свежую рыбу и другие продукты в подаренной внуком сумочке Louis Vuitton стоимостью более 1000 долларов. Об этом сообщает BBC News.

Житель Тайваня рассказал в посте на сайте Dcard.cc, что бабушка не осознавала, сколько стоит его подарок. Она радостно рассказала внуку, что сумка не пропускает воду, но немного тяжеловата.

Мужчина пишет, что утратил дар речи, когда увидел в дорогой сумочке рыбу, но решил не расстраивать пожилую женщину и не стал объяснять, что она неверно распорядилась его подарком.

Автор поста утверждает, что бабушка много лет ходила с одной и той же потертой сумкой. Он решил побаловать старушку и купил ей сумочку Neverfull фирмы Louis Vuitton.

Пост получил популярность на Тайване и собрал более 31 тысячи лайков.

Louis Vuitton специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.

В марте сообщалось, что жительница китайского города Чунцин разбросала на улице купюры на две тысячи долларов.