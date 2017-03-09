Челябинские дети раскрасили и выбросили с балкона 60 тысяч рублей

В городе Кыштым (Челябинская область) дети разрисовали и выбросили с балкона купюры на общую сумму 60 тысяч рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 7 марта, когда к семейной паре с детьми в гости пришли супруги с несовершеннолетними отпрысками. Через какое-то время хозяева дома обнаружили, что из тайника исчезли хранившиеся там 60 тысяч рублей. Они обратились в полицию.

В итоге выяснилось, что дети из обеих семей взяли пачку пятитысячных купюр. Сначала они их разрисовали, используя краски, а затем скинули с балкона. Деньги найти не удалось.

Как уточняет «Кыштымский рабочий», шести- и восьмилетние дети решили выбросить раскрашенные банкноты из опасений, что их накажут.

В мае 2016 года в этом же городе семилетний мальчик нашел в комоде 400 тысяч рублей, взял одну тысячу и потратил ее на еду. Затем «позаимствовал» еще стопку купюр, которые частично раздал детям, а частично выбросил в болото, поскольку испугался наказания. Когда его мать вернулась домой, то недосчиталась около 230 тысяч рублей. Какую-то сумму ей вернули.