Мужчина украл деньги на лечение сына и спустил их на наркотики и проституток

В Бразилии арестовали безработного мужчину, похитившего 130 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей), которые должны были пойти на лечение его тяжелобольного сына. Украденные деньги он потратил на проституток, наркотики и роскошный отдых, пишет Daily Mirror.

37-летнего бразильца Матеуса Альвеса (Mateus Alves) задержали 22 июля в пятизвездочном отеле на берегу моря на северо-востоке страны спустя месяц после того, как он скрылся с деньгами. По данным полиции, все это время мужчина тратил огромные суммы на проституток и дорогие вещи. При задержании в его номере обнаружили дорогие часы, ювелирные украшения, дизайнерскую одежду, парфюм и наркотики. Кроме того, мужчина хвастался в соцсетях приобретенной марихуаной и публиковал видео своей новой роскошной жизни.

Также, как удалось установить правоохранительным органам, Альвес планировал вложиться в открытие борделя и нанять для работы в своем заведении как минимум четырех женщин. На это он успел потратить около 10,8 тысячи фунтов (порядка 850 тысяч рублей).

Как отмечает издание, деньги, которые мужчина спустил на свои развлечения, предназначались на лечение его полуторагодовалого сына Жуана. Мальчик страдает от спинальной мышечной атрофии и должен пройти курс из шести инъекций дорогостоящего препарата, каждая доза которого стоит порядка 81 тысячи фунтов стерлингов (6,3 миллиона рублей).

За год семье удалось собрать около 216 тысяч фунтов стерлингов благодаря пожертвованиям, краудфандинговым кампаниям и различным благотворительным акциям, в которых принимали участие и известные спортсмены, и полицейские, и обычные граждане. Деньги хранились на четырех счетах, доступ к которым имели Альвес и его жена Карин (Karine). По словам супруги мужчины, она никогда бы не поверила, что ее муж, который всегда казался преданным и любящим отцом, может так поступить.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве и оставлении жены, с которой он воспитывал Жуана, и еще одного сына. Наказание за каждое из этих преступлений предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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