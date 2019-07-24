19-летнего рэпера приговорили к 55 годам тюрьмы за убийство

Американского хип-хоп-исполнителя Tэймора Трэвона Макинтайра, выступающего под псевдонимом Tay-K, приговорили к 55 годам тюрьмы. Об этом сообщает CNN.

19-летнего музыканта признали виновным в убийстве человека во время вооруженного нападения в 2016 году, а также обязали выплатить штрафы на общую сумму более 20 тысяч долларов. Кроме того, его приговорили к 30, 13 и 13 годам за три случая грабежа при отягчающих обстоятельствах. Все приговоры вступят в силу одновременно.

Tay-K был одним из семи обвиняемых по делу об убийстве 21-летнего Итана Уолкера. Группа планировала ворваться в дом мужчины в Мэнсфилде, чтобы украсть наркотики и деньги, однако это привело к перестрелке.

Одной из наиболее известных работ рэпера стал трек The Race, который он написал, сбежав из-под домашнего ареста. В клипе на эту песню Tay-K танцует, размахивая пистолетом, называет себя стрелком и зачитывает строки: «Я проснулся в плохом настроении. Кто умрет сегодня?»

Buffet Boys / YouTube

Как передает издание Billboard, в ходе суда прокурор обратил внимание присяжных на клип артиста, заявив, что это характеризует обвиняемого. Отмечается, что рэпера подозревают еще в одном убийстве. Tay-K грозит смертная казнь, если его признают виновным по этому делу.

1 марта стало известно, что рэпер Адетокунбо Аджибола, выступавший под псевдонимом Trapstar Toxic, приговорен к пяти годам тюрьмы за хранение и сбыт наркотиков и владение незаконной собственностью. В качестве доказательства в суде представили видеозапись с участием музыканта, в которой он рассказывает о своем криминальном бизнесе.

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