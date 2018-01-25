Севший за убийство рэпер совратил замужнюю тюремщицу

Рэпер Crazy Titch (настоящее имя — Карл Добсон), отбывающий пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Вустершире, Великобритания, обвинен в интимной близости с замужней сотрудницей пенитенциарного учреждения. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя Джоди Малинс была задержана полицией, которая проводит расследование. Источник издания заявил, что Малинс и Добсон удавалось заниматься сексом в тюремной мастерской.

Crazy Titch был приговорен к пожизненному заключению в 2006 году за убийство 21-летнего музыкального продюсера Ричарда Холмса. Добсон решился на преступление из-за того, что мужчина якобы неуважительно к нему отнесся.

33-летний хип-хоп-исполнитель стал известен благодаря коллаборации с лондонским грайм-рэпером Stormzy (настоящее имя — Майкл Омари). Crazy Titch принял участие в записи дебютного альбома Stormzy, Gang Signs & Prayer. Пластинка вышла в 2017 году, голос Добсона записывался по телефону.

В феврале 2017-го полиция перепутала Stormzy с грабителем и вломилась к нему домой.

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