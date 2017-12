Рэпер Stormzy утешил фаната выступлением на похоронах его отца

Лондонский рэпер Stormzy, который за 2017 год успел добился сразу нескольких исторических результатов для британского хип-хопа, поддержал своего фаната, выступив на похоронах его отца. О поступке отреагировавшего на просьбу в соцсетях артиста сообщает BBC в пятницу, 22 декабря.

15 декабря Stormzy, настоящее имя которого — Майкл Омари Овуо-младший, опубликовал в Twitter ссылку на свой новый клип Blinded by Your Grace Pt.2. Поклонник рэпера Насир Бокари вскоре отметился следующим комментарием к публикации: «Бро, мой папа ушел из жизни в прошлую пятницу, это был мой выпускной день. Blinded by Your Grace была для нас твоей любимой песней. Был бы так счастлив, если бы 21 декабря ты исполнил ее на похоронах отца! Если не можешь, не страшно — я решил испытать удачу».

Stormzy ответил на просьбу фаната, попросив того связаться с ним в личном сообщении. Вскоре Бокари написал в Twitter: «Все сделано, бро. У меня нет слов, благодарю бога за милосердие». Рэпер сдержал обещание: 21 декабря он приехал в Рединг на похороны и исполнил композицию Blinded by Your Grace. Снимок Stormzy с микрофоном в руках, за кафедрой и на фоне фотографии покойного, в тот же день опубликовал в Twitter один из присутствовавших на похоронах друзей семьи Бокари.

Двоюродная сестра Насира Бокари Мариама Каллон позднее рассказала журналистам, что Stormzy приехал на церемонию вместе с несколькими членами своей команды и, выразив соболезнования, исполнил Blinded by Your Grace. Каллон призналась, что была в шоке от поступка музыканта: по ее словам, благодаря гостю прощание с ее дядей навсегда станет незабываемым для всей семьи.

Пресс-агент Stormzy также подтвердил, что музыкант присутствовал и выступил на церемонии в Рединге.

Выросший в лондонском районе 24-летний рэпер Stormzy стал известным в 2014 году благодаря серии фристайлов на классические для стиля грайм инструменталы других артистов. В том же году он получил приз лучшему грайм-артисту года на премии MOBO Awards, а в 2015-м повторил этот успех. Тогда же стал платиновым его сингл «Shut Up», изначально выпущенный на YouTube в виде уличного видео с фристайл-читкой Stormzy. На ноябрь 2017 года ролик собрал уже более 70 миллионов просмотров.

В 2017-м Stormzy выпустил свой первый альбом Gang Signs & Prayers, который стал первой грайм-записью, достигшей первой строчки в чарте UK Albums Chart. Уже в первую неделю после выхода пластинки все 16 вошедших на нее треков попали в первую сотню чарта UK Singles Chart. Ранее такое удавалось только Джастину Биберу (альбом Purpose), Бейонсе (Lemonade) и певцу The Weeknd (Starboy).

Stormzy получил премию BBC Music Awards в номинации «Лучший артист 2017 года». Его публичная поддержка в адрес лидера партии лейбористов Джереми Корбина также привела к попаданию рэпера в список 100 самых влиятельных левых Британии по версии влиятельного консервативного радиоведущего и блогера Иэна Дэйла.