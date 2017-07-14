Член британского парламента зачитала цитату из рэп-трека во время выступления

Видео: spin.com

Член британского парламента Сара Джонс процитировала в своей первой после избрания речи лондонского хип-хоп-исполнителя Stormzy. Видеозапись ее выступления опубликовал Spin.

«Как правильно сказал Stormzy из Кройдона в одной из своих песен, "Ты никогда не станешь слишком велик для своих ботинок"», — говорит Джонс.

Парламентарий зачитывает отрывок из трека Big For Your Boots с последнего альбома исполнителя Gang Signs & Prayer. Выражение «слишком большой для своих ботинок» означает крайнюю степень самодовольства.

Кройдон — район в Лондоне. И Stormzy, и Сара Джонс родом оттуда.