Доктор Дре записал первый за два года новый трек

Видео: HIPHOP ►Topic / YouTube

Американский рэпер Доктор Дре записал новую песню. Аудиозапись опубликована на YouTube-канале HIPHOP ►Topic.

Трек Gunfire прозвучал в документальном мини-сериале телеканала HBO «Не склонившие головы» (The Defiant Ones). Композиция стала первой записью исполнителя с 2015 года, когда вышел его альбом Compton.

Песня разошлась по соцсетям под названием Gunfiyah, однако представители артиста заявили изданию Pitchfork, что это некорректное наименование. Они также отметили, что хип-хоп-исполнитель не намерен выпускать трек в виде сингла или включать его в одну из своих будущих пластинок.

В мае Доктор Дре занял третье место в списке самых богатых рэперов