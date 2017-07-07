Эминем зачитал рэп на день рождения 50 Cent

Американский хип-хоп-исполнитель Эминем записал видеопоздравление на день рождения рэпера 50 Cent. Ролик появился в Instagram именинника.

Thank you @eminem you know your still the best in the world 🌎 to me man, I love you bro. A post shared by 50 Cent (@50cent) on Jul 6, 2017 at 11:56am PDT

Эминем зачитал отрывок из трека 50 Cent под названием Places To Go. По словам исполнителя, эти строчки «заставили его перестать заниматься рэпом на очень долгое время».

Рэперу 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джеймс Джексон III) 6 июля исполнилось 42 года.

Маршалл Брюс Мэтерс III, выступающий под псевдонимом Эминем — один из самых популярных американских рэперов. Широкая известность пришла к нему в 1999 году после выхода второго альбома The Slim Shady LP. 44-летний артист выпустил восемь пластинок и сыграл главную роль в фильме «Восьмая миля».