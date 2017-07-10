В сети раскритиковали перепутавшую футболиста с рэпером газету

Пользователи Twitter раскритиковали газету The Irish Herald, которая опубликовала материал о переходе нападающего Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» с фотографией рэп-исполнителя Stormzy.
Некоторые юзеры увидели в ошибке проявление расизма со стороны работников издания.
«Может, немного пассивного расизма?»
«Это фейковая новость, расизм или невежество? Herald даже не смог выбрать правильное фото».
«Непрофессиональный и устаревший пассивный расизм. Herald должно быть стыдно».
Однако большинство комментаторов не стали связывать ошибку с расизмом, а сделали упор на лени и некомпетентности журналистов.
«Это не расизм, это — ужасная журналистика. Это не должно никого шокировать, учитывая, что такое появилось в Herald».
«Ладно, Herald совершил ужасную ошибку, но как вы можете кричать о расизме, когда в этом не было злого умысла?»
«Да, это тупая ошибка или дикий рекламный трюк, но глупо говорить о том, что ошибка с Лукаку — это расизм, когда это не так».
Кто-то посчитал, что таким образом The Irish Herald решила привлечь к себе внимание.
«Не думаю, что случай с Лукаку и Stormzy — это расизм. Они умышленно создали немного шума вокруг своего имени».
10 июля английский «Манчестер Юнайтед» (МЮ) объявил, что Лукаку подписал пятилетний контракт с клубом. По оценке СМИ, трансфер форварда из «Эвертона» обойдется «красным дьяволам» в 100 миллионов фунтов стерлингов.
За ливерпульский клуб бельгиец выступал с 2014 года. За это время он провел 166 матчей в составе команды, отличившись 87 раз. До этого он играл за лондонский «Челси».