В сети раскритиковали перепутавшую футболиста с рэпером газету

Пользователи Twitter раскритиковали газету The Irish Herald, которая опубликовала материал о переходе нападающего Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» с фотографией рэп-исполнителя Stormzy.

Некоторые юзеры увидели в ошибке проявление расизма со стороны работников издания.

«Может, немного пассивного расизма?»

«Это фейковая новость, расизм или невежество? Herald даже не смог выбрать правильное фото».

«Непрофессиональный и устаревший пассивный расизм. Herald должно быть стыдно».

Однако большинство комментаторов не стали связывать ошибку с расизмом, а сделали упор на лени и некомпетентности журналистов.

— John o Connor (@Johno9oc) 10 июля 2017, 15:34

«Это не расизм, это — ужасная журналистика. Это не должно никого шокировать, учитывая, что такое появилось в Herald».

«Ладно, Herald совершил ужасную ошибку, но как вы можете кричать о расизме, когда в этом не было злого умысла?»

«Да, это тупая ошибка или дикий рекламный трюк, но глупо говорить о том, что ошибка с Лукаку — это расизм, когда это не так».

Кто-то посчитал, что таким образом The Irish Herald решила привлечь к себе внимание.

«Не думаю, что случай с Лукаку и Stormzy — это расизм. Они умышленно создали немного шума вокруг своего имени».

10 июля английский «Манчестер Юнайтед» (МЮ) объявил, что Лукаку подписал пятилетний контракт с клубом. По оценке СМИ, трансфер форварда из «Эвертона» обойдется «красным дьяволам» в 100 миллионов фунтов стерлингов.

За ливерпульский клуб бельгиец выступал с 2014 года. За это время он провел 166 матчей в составе команды, отличившись 87 раз. До этого он играл за лондонский «Челси».