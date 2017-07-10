Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» стал священником

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Филип Малрайн стал священником Римской католической церкви. Об этом сообщает belfasttelegraph.co.uk.

Церемония прошла в Дублине в присутствии членов семьи и друзей Малрайна. Он проведет свою первую мессу в церкви Святого Оливера Планкетта в Данмерри.

Кроме того, 39-летний Малрайн принял обет бедности. В бытность футболистом, он зарабатывал более 700 тысяч долларов в год.

Малрайн — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Он тренировался вместе с Дэвидом Бекхэмом, Ники Баттом, Гэри и Филом Невиллами. Он попал в основной состав МЮ после успеха в юниорской команде и провел за команду всего один поединок. Малрайн покинул манкунианцев в 1999 году и защищал цвета «Норвича», «Кардифф Сити» и «Лейтон Ориент».

Малрайн играл за сборную Северной Ирландии. На его счету 27 матчей и 3 забитых мяча в составе национальной команды.