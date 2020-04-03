Лолита рассказала о ворующей домработнице и чужих наркотиках в доме

Российская певица Лолита Милявская рассказала о ворующей домработнице и чужих наркотиках у себя дома. Артистка поделилась этим с ведущей YouTube-шоу «А поговорить?» Ириной Шихман.

Отвечая на вопрос об идеальном выходном, Лолита упомянула, что накануне выгнала домработницу, которая делала уборку у нее дома на протяжении 15 лет. «Поймала на мерзейших поступках, просто отвратительных», — сказала артистка. По ее словам, из сумки уже давно пропадали деньги, но певица думала, что каждый раз обсчитывалась.

Ситуация прояснилась, когда Лолита после развода разбирала квартиру от ненужных вещей. Она нашла в одном из ящиков наркотики («пластилин») в крупном количестве и множество одноразовых сим-карт. Тогда артистка обратилась в полицию. Там ей сказали временно оставить наркотики на месте и понаблюдать. Спустя некоторое время Лолита просмотрела видео с камер наблюдения, которые остались после ремонта. Они зафиксировали, что наркотики вынесла массажистка певицы с помощью домработницы, которую, как предполагает Лолита, шантажировали. Обе женщины были связаны с бывшим мужем певицы.

Ранее адвокат Лолиты Сергей Жорин рассказал, что бывший муж Дмитрий Иванов давал артистке опасные препараты под видом заботы о здоровье. Когда супруги развелись, Лолита решила сдать таблетки на экспертизу. Оказалось, что певица из-за них только чудом осталась жива.

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