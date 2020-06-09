Россияне стали меньше платить за коммуналку

Россияне стали меньше платить за коммунальные услуги — в годовом отношении траты упали примерно на 13 процентов, а расходы на одно лишь теплоснабжение сократились на 33 процента. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В течение последних трех месяцев россияне все больше экономят на услугах ЖКХ. В марте 2020 года эта сумма сократилась на четыре процента, в апреле — на 10 процентов, в мае — на два процента по отношению к предыдущему месяцу, сообщили в «ФК Открытие».

«Это обусловлено серьезным падением реальных доходов населения. Во время самоизоляции многие потеряли работу или частично лишились заработка. Однако даже после полного прекращения карантина тенденция экономии на услугах ЖКХ, вероятно, сохранится. При этом собираемость платежей должна вырасти, поскольку отсрочки (по коммунальным платежам — прим. «Ленты.ру») закончатся», — полагают опрошенные изданием эксперты.

Однако не на всех коммунальных услугах удается экономить. Так, расходы россиян на газ за год подскочили сразу на 20 процентов, а на электроэнергию — на четыре процента. Тем временем, с 1 июля 2020 года тарифы по стране вырастут примерно на 2,4-6,5 процента в зависимости от региона.

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