Подсчитано число платящих за ЖКХ россиян во время пандемии

Подсчитано число россиян, которые в апреле текущего года смогут оплатить услуги ЖКХ. Согласно данным, СРО «Национальный жилищный конгресс», максимальный сбор за жилищные услуги в апреле составит до 30 процентов от всех начислений. Об этом сообщает «Российская газета».

Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева полагает, что в условиях пандемии ситуацией могут воспользоваться те, кто не хочет платить за коммуналку. По ее словам, в сложной ситуации сейчас оказались управляющие организации: серьезно выросли затраты на покупку дезинфицирующих средств. «Если их выпадающие доходы не будут компенсированы из бюджета, если не будут смягчены лицензионные требования, в ближайшее время следует ожидать массового ухода с рынка управляющих организаций», — констатировала Разворотнева.

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За последние сутки в стране зафиксировано почти 1800 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности Всего в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, за период эпидемии умерли 94 человека, выздоровели 795.

Наибольшее число инфицированных — в Москве, в городе действует режим самоизоляции: без крайней необходимости горожанам рекомендовали не покидать свои дома. До лета жителей столичного региона освободили от платы за капремонт. Власти сочли, что проведение работ в настоящее время особенно мешает гражданам, вынужденным круглосуточно быть дома из-за карантина.

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