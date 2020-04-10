Подсчитано число платящих за ЖКХ россиян во время пандемии

Подсчитано число россиян, которые в апреле текущего года смогут оплатить услуги ЖКХ. Согласно данным, СРО «Национальный жилищный конгресс», максимальный сбор за жилищные услуги в апреле составит до 30 процентов от всех начислений. Об этом сообщает «Российская газета».
Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева полагает, что в условиях пандемии ситуацией могут воспользоваться те, кто не хочет платить за коммуналку. По ее словам, в сложной ситуации сейчас оказались управляющие организации: серьезно выросли затраты на покупку дезинфицирующих средств. «Если их выпадающие доходы не будут компенсированы из бюджета, если не будут смягчены лицензионные требования, в ближайшее время следует ожидать массового ухода с рынка управляющих организаций», — констатировала Разворотнева.
За последние сутки в стране зафиксировано почти 1800 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности Всего в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, за период эпидемии умерли 94 человека, выздоровели 795.
Наибольшее число инфицированных — в Москве, в городе действует режим самоизоляции: без крайней необходимости горожанам рекомендовали не покидать свои дома. До лета жителей столичного региона освободили от платы за капремонт. Власти сочли, что проведение работ в настоящее время особенно мешает гражданам, вынужденным круглосуточно быть дома из-за карантина.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения