В России выросли тарифы ЖКХ

Коммунальные тарифы в России выросли с 1 июля 2020 года. Увеличение платы для разных регионов составит от 2,4 до 6,5 процента.

Больше всего услуги ЖКХ подорожали на Северном Кавказе, в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве. В некоторых регионах, например, Рязанской и Иркутской областях, отдельные тарифы повысили незначительно или вовсе отказались от увеличения платы.

В России до конца 2020 года действует запрет на начисление пеней за просрочку коммунальных платежей и взносов на капитальный ремонт. При этом сами услуги должникам отключать не будут.

Ранее эксперты подсчитали, что россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — в годовом отношении траты упали примерно на 13 процентов, а расходы на одно лишь теплоснабжение сократились на 33 процента.

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