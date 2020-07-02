В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ

Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления кабинета министров о новых правилах для управляющих компаний.

Отмечается, что техническая документация на строительство или реконструкцию многоквартирного дома, ключи об общего имущества собственников и электронные коды доступа к оборудованию должны передаваться не только на бумажных, но и на электронных носителях. Кроме того, копии этих документов должны появиться в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, все данные будут по мере необходимости обновляться.

Как рассказал газете независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук, цифровизация отрасли ЖКХ повысит ее прозрачность для граждан, снизит расходы коммунальных предприятий, коррупционную составляющую и обеспечит контроль государства. Кроме того, перевод документов на дома «в цифру» упростит и ускорит работу управляющих компаний и станет основой для появления новых удобных и полезных сервисов для россиян, полагает глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. В то же время, указала эксперт Елена Бочерова, есть риски появления нового пласта открытых данных, доступных для машинной обработки, поэтому необходимо продумать, как обеспечить их защиту.

Ранее в Минстрое утвердили критерии для стандартного жилья, поскольку термин «жилье экономкласса» больше не используется. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, за последние годы в стране реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса.

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