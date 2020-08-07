Раскрыты масштабы подорожания услуг ЖКХ в России

Во втором полугодии 2020-го плата за жилищно-коммунальные услуги для российских граждан в среднем по стране увеличится не более чем на 4 процента. Масштабы подорожания раскрыл заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает РИА Новости.

«Этот процент обусловлен размером инфляции на 2020 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах», — пояснил чиновник. Он напомнил, что тарифы ЖКХ индексируются ежегодно, добавив, что их пересмотр необходим для стабильной работы предприятий коммунальной сферы.

«Принцип тарифообразования "инфляция минус" позволяет не допускать роста тарифов больше, чем на величину инфляции», — подчеркнул Королев.

Ранее, в июне, эксперты подсчитали, что россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — в годовом отношении траты упали примерно на 13 процентов, а расходы на одно лишь теплоснабжение сократились на 33 процента.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru