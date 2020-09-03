Белорусские коммунальщики пожаловались на протестующих

Жилищно-коммунальные службы Минска неоднократно обращались в милицию с просьбой привлечь к ответственности участников несанкционированных акций, которые мусорят на улицах, портят дорожные знаки и ломают элементы благоустройства. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил генеральный директор ЖКХ Минской области Василий Шашок.

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По словам чиновника, белорусские службы ЖКХ вынуждены тратить дополнительные силы и ресурсы на уборку мест проведения «этих так называемых мирных протестов». Шашок пожаловался на то, что протестующие разрушают малые архитектурные формы, повреждают фасады зданий и элементы улично-дорожной разметки.

«Деньги, которые могли быть потрачены на детские площадки, ремонт асфальта, — их придется тратить на эти вещи, которые вносят хаос», — подчеркнул он.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже несколько недель. Первые акции жестко разгонялись, их участники рассказали об избиениях со стороны силовиков.

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