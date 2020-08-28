Каждый третий россиянин перестал платить за услуги ЖКХ в период пандемии

Треть россиян в период пандемии коронавируса перестали платить за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Биллинг Онлайн Решения», входящую в группу Qiwi.

Как выяснили аналитики, в июне 2020-го число оплат коммунальных услуг снизилось на 31 процент по сравнению с показателем на начало года. В марте-апреле снижение составляло 12 процентов, в мае — 24 процента.

Наиболее резкий рост неплатежей был зафиксирован в мае-июне — после того, как правительство отменило штрафы и пени за долги по коммунальным услугам до января 2021-го, отмечают эксперты. При этом многие россияне, по их словам, не вполне осознают, что при такой платежной стратегии к концу года у них сформируется большая задолженность по «коммуналке».

Городами с наибольшим снижением оплат по ЖКУ в июне в сравнении с февралем текущего года стали Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. В Москве доля оплат за период пандемии сократилась незначительно (на 10 процентов).

Ранее в августе стало известно, что во втором полугодии 2020-го плата за жилищно-коммунальные услуги для российских граждан в среднем по стране увеличится не более чем на 4 процента. Масштабы подорожания раскрыл заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

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