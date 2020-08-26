Определены города России с худшим ЖКХ

Больше населения других российских городов недовольны своими управляющими компаниями (УК) в многоквартирных домах жители Москвы, Махачкалы и Екатеринбурга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в августе 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market (материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Участникам исследования задавали три вопроса: знают ли они компанию, управляющую их домом, довольны ли ее работой и почему. Наибольшее число негативных оценок деятельности жилищно-коммунальных служб (помимо трех вышеупомянутых городов) было получено в Омске, Челябинске, Самаре, Иваново, Брянске, Санкт-Петербурге и Уфе.

Чаще всего жители России жалуются на следующие изъяны в работе служб ЖКХ, определили аналитики: плохое и несвоевременное реагирование на жалобы жильцов (этот вариант выбрали 42 процента респондентов), завышенные тарифы (23 процента), некачественная уборка подъездов (19 процентов).

Как показал опрос, большинство жителей России (45 процентов) хотят, чтобы их многоквартирными домами управляли коммерческие УК. Бюджетные компании предпочитают 38 процентов, а 17 процентов опрошенных готовы доверить управление своего дома товариществу собственников жилья (ТСЖ).

Ранее в августе стало известно, что во втором полугодии 2020-го плата за жилищно-коммунальные услуги для российских граждан в среднем по стране увеличится не более чем на 4 процента. Масштабы подорожания раскрыл заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

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