Московских коммунальщиков оштрафовали за снег

Водитель в Москве засудил ГБУ «Жилищник района Тверской» на 2,1 миллиона рублей. В декабре 2018-го на автомобиль мужчины марки Lexus, припаркованный в Оружейном переулке, упали снег и лед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой решение Тверского суда Москвы.

Машина была сильно повреждена, стоимость ремонта составила почти 2 миллиона рублей. Водитель обратился в суд, чтобы получить компенсацию. Коммунальщики возражали против удовлетворения иска, но суд встал на сторону владельца авто, постановив, что «Жилищник» ненадлежащим образом исполнял обязанности по очистке крыши от снега и наледи.

С коммунальщиков взыскали стоимость ремонта, расходы по проведению экспертизы и госпошлину, а также оштрафовали их на 200 тысяч рублей. В общей сложности «Жилищнику» предстоит выплатить по данному делу 2,117 миллиона рублей — если решение суда не будет обжаловано и вступит в законную силу.

Ранее, в июне, Софья Кругликова, жена российского актера Михаила Ефремова, также выиграла суд у «Жилищника». Женщина требовала возместить ущерб, нанесенный упавшими на ее машину сосульками. Согласно судебному решению, за разбитую машину коммунальщики выплатят ей 120 тысяч рублей.

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