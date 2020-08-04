Москвич попытался засудить мэрию за жару и проиграл

Житель столичного района Котловка Михаил Малинин подал в суд на мэрию города и коммунальные службы за не отключенное в жару отопление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Москвич пожаловался на то, что в апреле 2019-го весна была теплой, но батареи в его квартире были горячими: решение о прекращении или начале подачи тепла принимают централизованно.

Мужчина сначала попытался решить проблему, обратившись в диспетчерскую службу ЖКХ, а затем подал соответствующий иск в Зюзинский суд Москвы. Ответчиками по делу выступали мэрия и коммунальщики. Москвич требовал возмещения морального ущерба «от создавшихся условий» и за то, что «отапливал улицу», но проиграл — суд в удовлетворении иска отказал.

Ранее, в июле, жители многоквартирных домов в Тобольске получили платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, где в числе прочих числится услуга по уборке снега в мае и июне. В ответ на претензии граждан, которых летом заставили платить за уборку зимних осадков, коммунальщики заявили, что деньги на механизированную уборку снега собираются круглогодично — по аналогии с платой за отопление.

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