В Гидрометцентре объяснили прошедший в Москве снег

Выпавший в Москве снег можно считать обычным погодным явлением, несмотря на то, что произошло это 30 июля. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с «Известиями».

«В этом явлении нет ничего необычного, оно бывает каждый год», — сказала она, уточнив, что сейчас Московский регион находится под влиянием тыловой части циклона.

Метеоролог объяснила, что речь идет о мелком граде, который не успел растаять, приблизившись к земле. По этой же причине градины имели характерный для твердых осадков оттенок.

Ранее издание опубликовало видео, снятое из окна жилого дома в районе Зюзино на юго-западе столицы. На кадрах видно, как идет снег, видна зеленая трава.