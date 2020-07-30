Россиянам предрекли похолодание и заморозки

В европейской и азиатской части России ожидаются сильные дожди, грозы и ветер, а в Магаданскую область в ночь на 1 августа придут первые после летнего периода заморозки. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, похолодание будет обусловлено перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приблизятся к регионам России. Заметные изменения погоды будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области. Сильные дожди пройдут и на западе Центрального федерального округа: в Смоленской, Брянской областях.

Такая же погода установится в Приволжском федеральном округе в ближайшие дни. Дождь и град пройдут в Краснодарском крае и Адыгее. Сильные дожди, ветер, грозы, град ожидаются на Урале, в Новосибирской области, на юге западной Сибири. «Особенно хорошие условия для образования града в республике Алтай, там же будет усиление ветра до 23 метров в секунду», — предупредил метеоролог.

Также ливни пройдут в Иркутской области, Тыве и Хакасии. «Сильные осадки на азиатской части привели к тому, что пожарная опасность не увеличивается и даже чуть уменьшается. В центральных районах Красноярского края дожди, в Амурской области, в Забайкалье тоже», — добавил он.

В центре европейской части страны прогнозируется облачность и понижение температуры на 3-4 градуса. «И уже той температуры, которая была в среду, не будет», — предрек синоптик.

Ранее Вильфанд предупреждал о похолодании в конце июля и начале августа в центральной части страны.