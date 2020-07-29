Россиян предупредили о ливнях и заморозках до конца июля

Во многих регионах России до конца месяца ожидаются ливни и в некоторых случаях заморозки. Об этом в разговоре с «Российской газетой» предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Сильные дожди с грозами и порывистым ветром в ближайшие дни пройдут в Поволжье, в Карелии, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ярославской, Брянской, Псковской областях.

Дождливая погода придет в Сибирь и на Урал. В среду, 29 июля, ливень с грозой и градом будет в Новосибирской области. 30 числа ненастье начнется в Свердловской, Томской, Кемеровской областях, Республике Алтай и Алтайском крае, некоторых районах Красноярского края. 31 июля ливень прогнозируется в Архангельской области, в центральной и южной части Коми.

Ночью 30 июля температура воздуха в Магаданской области понизится до минус двух градусов, будут заморозки.

В Москве 29 июля днем до плюс 30 градусов, возможны небольшие осадки. 30 июля придет незначительное похолодание до плюс 26, местами дождь. 31 числа температура понизится до плюс 20. Такая прохладная погода с периодическими дождями продержится в столичном регионе первые дни августа.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее говорил, что центральную часть страны ждет похолодание в конце июля и начале августа.