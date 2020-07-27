Россиян предупредили об опасном солнце

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил россиян об опасном ультрафиолетовом излучении в ближайшие три дня.

По его словам, опасное солнце ожидается в Орловской, Брянской, Воронежской Курской областях, а также в Ставропольском, Краснодарском, Забайкальском и Приморском краях, а также в республике Адыгея.

Ожидается, что индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц. Как заметил Вильфанд, такой показатель является опасным, поскольку при таком индексе на коже быстро появляются поражения.

Кроме того, опасное излучение солнца ожидается в Приморском крае, Владивостоке и Забайкальском крае.

Синоптик рекомендовал в ближайшие три дня не находиться на солнце во избежание возникновения солнечных ударов и ожогов кожи.

Ранее Вильфанд сообщил, что в конце июля температура воздуха в центральной части России понизится на шесть-семь градусов. Прохладная погода продлится и в начале августа. По прогнозам синоптиков, самый теплый день наступившей недели будет 29 июля. До 30 июля температура воздуха в европейской части страны будет соответствовать климатической норме, иногда превышать ее на один-два градуса.