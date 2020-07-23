Москве предрекли самое дождливое лето в истории

Нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По данным синоптика, в столице уже выпала месячная норма осадков за июль. В мае этот показатель был превышен в три раза, а в июне количество осадков было на 210-215 процентов выше нормы.

Вильфанд предрек, что лето этого года войдет в тройку самых дождливых. «А в Москве, может быть, станет и самым дождливым», — предположил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что аномальные дожди на европейской части России продолжатся до конца июля. Возвращение к климатической норме ожидается в августе.