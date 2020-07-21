Синоптики спрогнозировали ливни с грозами во многих регионах России

В Крыму, Татарстане, Пермском крае и в некоторых регионах европейской части России в ближайшие дни ожидается дождливая погода с грозами, спрогнозировали в Гидрометцентре.

По словам ведущего научного сотрудника метеослужбы Людмилы Паршиной, в этих субъектах до середины недели температура не превысит плюс 22 градусов. 21 июля сильные дожди с грозами пройдут Вологодской, Костромской, Ярославской, Владимирской областях. В Татарстане, Ростовской области, Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе ожидается аналогичная картина. С середине недели осадки будут в Ленинградской области и Республике Коми. В Пермский край и в горы Кабардино-Балкарии мощные дожди придут вместе с крупным градом. «Такая сложная погода ожидается 21 июля и в Башкирии и задержится там на три дня», — добавила синоптик.

В целом в стране ожидается ослабление жары до 20-25 градусов тепла. Исключением станет Дагестан, там будет плюс 40-42.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасных погодных явлениях. Он говорил о скорых сильных ливнях, граде и штормовом ветре в центральной части Урала, на юге Тюменской, севере Томской и в Кемеровской области.

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