Россиянам рассказали о погоде в августе

В августе погода в России установится в пределах нормы или теплее обычного. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, температура воздуха выше нормы ожидается в в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также на крайнем северо-западе Таймыра и на Чукотке. На юге России, наоборот, будет холоднее обычного, однако несмотря на это температура в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге ожидается в пределах плюс 30 градусов.

В Москве и Московской области температура в августе будет в пределах климатической нормы (около 9-14 градусов ночью и до 25 градусов днем). Похожая ситуация ожидается в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, в Иркутской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Амурской области, где дневная температура также будет варьироваться в пределах 19-24 градусов.

В Приморском крае и на юге Хабаровского края будет теплее — до 26 градусов. На Чукотке, в Магаданской области, на северо-западе Якутии температура будет ниже климатической нормы.

Осадки на большей части европейской территории осадки прогнозируются в пределах климатической нормы. Больше нормы осадков может выпасть в Предуралье, в Башкирии, Свердловской, Курганской и Челябинской областях, на юге Тюменской области, на западе Омской области, в центральных и южных районах Красноярского края, в Республике Алтай, меньше — в Брянской и Курской области, в Ямало-Ненецком округе, на юге Таймыра, в Эвенкии, в Магаданской области, а также на севере Якутии и на Чукотке.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам жару во второй половине лета. При этом, по его словам, лето будет неоднородным, и в разных регионах погода будет изменчивой.