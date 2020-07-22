Московской погоде предсказали новую жизнь

Тепло вернется в столичный регион только в понедельник. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в начале следующей недели стоит ожидать повышения температуры воздуха до 28 градусов. До этого москвичам нужно потерпеть температуру, которая ниже июльской нормы на три градуса. «Новую жизнь обычно начинают с понедельника, вот и погода решила тоже измениться в этот день», — отметил он.

Ранее Вильфанд спрогнозировал россиянам жару во второй половине лета. При этом, по его словам, лето будет неоднородным, и в разных регионах погода будет изменчивой. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в свою очередь, рассказала, что в Москве и Московской области температура в августе будет в пределах климатической нормы (около 9-14 градусов ночью и до 25 градусов днем). Похожая ситуация ожидается в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, в Иркутской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Амурской области, где дневная температура также будет варьироваться в пределах 19-24 градусов.