Россиян предупредили о наступлении самой жаркой пятидневки года

Последняя пятидневка июля, согласно климатической статистике, является самым жарким периодом года для континентальной России. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что самое теплое время наступает и на европейской, и на азиатской территории страны. По его словам, такое происходит в конце июля, потому что к этому времени нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда солнечная энергия переходит во внешние слои атмосферы.

Синоптик уточнил, что для прибрежных городов самым теплым временем станет август, потому что передача энергии от солнца происходит медленно, в соответствии с законами молекулярной теплопроводности из-за того, что море отдает мало энергии. Максимальный его прогрев происходит в августе, поэтому именно этот месяц самый теплый в прибрежных населенных пунктах.

Ранее Вильфанд предупредил граждан об опасном ультрафиолетовом излучении в ближайшие три дня и рекомендовал не находиться на солнце, чтобы не получить солнечный удар или ожоги. По его словам, опасное солнце ожидается в Орловской, Брянской, Воронежской Курской областях, в Ставропольском, Краснодарском, Забайкальском и Приморском краях, а также в Республике Адыгея и Владивостоке.