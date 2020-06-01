На Ямале выпал первый летний снег

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Салехарде в первый день лета выпал снег. Об этом РИА Новости сообщил руководитель регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

По его словам, выпавший снег уже успел растаять. «Снежный покров не успел образоваться. Такое последние годы случается в начале лета», — уточнил он.

Кошкин добавил, что в этом году лето на Ямале будет теплее, чем обычно. Синоптики ожидают среднюю температуру воздуха выше нормы не только в ЯНАО, но и во многих других субъектах страны.

Снег в начале июня выпадает в Салехарде третий год подряд. В 2018 году осадки были так же 1 июня. «Настоящее лето» приходит в округ во второй половине первого летнего месяца.

Предыдущий снегопад в ЯНАО случился 27 мая. Жители поселка Тазовский сняли это на видео.

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