На Ямале выпал снег в конце мая

Сильный снегопад в конце мая прошел в поселке Тазовский в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО). Снятое очевидцами видео опубликовало URA.RU.

На кадрах видно, как населенный пункт заваливает снегом, и не видно горизонта. Автор ролика написала, что в тот день вышла в магазин и ей пришлось ждать автобуса, чтобы добраться домой в условиях непогоды.

Издание пишет, что выпадение осадков в районе Тазовского сопровождалось резким падением температуры. По данным синоптиков, такая погода продлится до 28 мая, после чего ожидаются потепление до плюс 12 градусов и дожди.

URA.RU отмечает, что снег в конце мая на Ямале считается аномалией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!