Снег завалил российский город и порадовал мэра

Телеканал Хабаровск / YouTube

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обрадовался выпавшей за день месячной норме снега и поделился своими эмоциями в интервью телеканалу «Хабаровск». Видеозапись опубликована в YouTube канала.

«Я не мэр города Хабаровска, а прежде всего житель города Хабаровск, и для меня снег — это большая радость. Мы целый год прожили, не видя снега вообще. Это на Дальнем Востоке не должно быть, это нонсенс какой-то», — сказал чиновник. Он пояснил, что мощный снегопад его очень обрадовал, потому что снег закрыл газоны и корни деревьев.

Кравчук предложил горожанам прокатиться на грейдере и сказал, что это очень увлекательно. «Это здорово, это приятно. Ощущаешь себя причастным к очистке города. Такая гордость берет! Впереди отвал, снег, ты чистишь дорогу!», — добавил градоначальник.

Ранее Хабаровск за день завалило снегом из-за пришедшего циклона. Местные жители жаловались на плохую работу снегоуборщиков. Портал «Губерния» отмечает, что за первую половину 18 ноября из-за погоды произошло 23 ДТП. Полиция возбудила два административных дела из-за неудовлетворительного качества уборки дорог.

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