Снежный апокалипсис в Приморье сняли на видео

Города Приморья накрыл снежный циклон. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

По данным издания, во Владивостоке образовались десятибалльные пробки. В городе идет сильный снег, но из-за нестабильной температуры он часто сменяется дождем. Развернут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Как сообщает VL.RU, 18 ноября в Приморье ожидается дождь, переходящий в снег. Практически во всех населенных пунктах региона выпадут осадки, порывы ветра могут достигать 32 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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