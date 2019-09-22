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Жителей Приморья предупредили о надвигающемся тайфуне

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К Приморскому краю приближается тайфун «Тапах». Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Пик непогоды придется на 23 и 24 сентября. В это время высота волн будет до 3,5 метров, а в некоторых районах — до 4 метров. Ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, сильный накат и подъем уровня моря. Кроме того, на регион обрушатся сильные дожди. В некоторых районах ожидается до 20 миллиметров осадков.

В связи с ухудшением погодных условий в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Возможно подтопление пониженных территорий стоком, размывы дорог, аварии на ЛЭП, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад, нарушения в работе системы ЖКХ, обрушение рекламных конструкций и падение деревьев.

Кроме того, спасатели предупредили о повышенном риске аварий в морской акватории. Прибрежное паромное сообщение из-за непогоды будет временно отменено.

До этого мощный ливень обрушился на Владивосток 27 августа. За полдня в городе выпала треть месячной нормы осадков. В результате многие дороги ушли под воду, были затоплены подвалы школ, жилых домов и торговых центров, а также было нарушено движение наземного транспорта. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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