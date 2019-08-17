Сочи залило дождем

В ночь на 17 августа в Сочи выпало 70 миллиметров осадков. Съемку города, залитого дождем, опубликовал Telegram-канал «На видео видно».

Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи, залповый ливень в городе продолжается, действует штормовое предупреждение. По-прежнему вероятны формирование смерчей над морем, сходы малых селей в горах и подъем уровня воды в реках. В администрации отметили, что непогода не повлияла на жизнеобеспечение города и движение транспорта не нарушено.

Жителей Сочи и туристов спасатели попросили воздержаться от отдыха на берегу моря, возле рек и в горах. Ливни, грозы и град синоптики обещают в регионе до 19 августа.

Ранее сообщалось, что 16 августа жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации 17 и 18 августа из-за сильных дождей. По прогнозам властей, основной удар стихии должен был прийтись на Лазаревский район.

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