Спасатели предупредили москвичей о пике шторма

Пик шторма в Москве прогнозируется до 04:00 9 августа. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Москве, передает ТАСС.

В связи с непогодой спасатели порекомендовали москвичам не выходить на улицу без крайней необходимости до утра 9 августа и по возможности переждать ненастье в капитальном строении.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — добавили в ведомстве.

Кроме того, ночью ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, днем они усилятся до 23 метров в секунду. По прогнозам, плохая погода будет в столице до вечера 9 августа.

Вечером 8 августа вещание федеральных каналов на несколько минут было прервано из-за сообщения о штормовом предупреждении. Ожидаются ливни и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Синоптики подчеркнули, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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