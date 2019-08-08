В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на пользователей социальных сетей.

«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101», — говорилось в сообщении.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера 9 августа, сообщили в Гидрометцентре России. Ожидаются ливни и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Синоптики подчеркнули, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что нынешнее штормовое предупреждение чрезвычайно серьезное, и попросил горожан быть очень осторожными.

Из-за непогоды в Москве закрыли парк Горького. Столичные власти также призвали рестораторов закрыть на период штормового предупреждения летние веранды.

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