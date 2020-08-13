Жителям новостроек предрекли рост расходов на отопление

Живущие в новостройках россияне рискуют платить за отопление больше на 15-30 процентов, чем остальные. Такая вероятность может возникнуть в случае, если в стране будет утверждено новое постановление Министерства строительства об энергоэффективности зданий, подразумевающее упрощение многих требований и регламентов, предрекли эксперты. Об этом в четверг, 13 августа, пишут «Известия».

Как отметил руководитель направления «Энергоэффективность зданий» компании «Технониколь» Станислав Щеглов, разработанный Минстроем документ призван снизить стоимость строительства на 10-15 процентов. Из-за упрощения правил застройщики могут начать использовать менее дорогие стройматериалы и инженерные решения, сохраняющие энергию, пояснил советник аппарата комитета Госдумы по энергетике Александр Фадеев. «В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30 процентов — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», — спрогнозировал он.

Издание со ссылкой на копию проекта постановления Минстроя отмечает, что Минэнерго документ не согласовало. В нем говорится, что ведомство обеспокоено примитивизацией регулирования, сокращением числа требований и отказом от первоочередных правил энергетической эффективности.

Ранее сообщалось, что в городе Чусовом Пермского края жителей в течение нескольких лет заставляли платить за атмосферные осадки — коммунальщики включили в стоимость водоотведения сбор за таяние снега и дождь.