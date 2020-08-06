Попавшую в список Forbes Полину Гагарину уличили в неоплате услуг ЖКХ

Российская певица Полина Гагарина задолжала крупные суммы за жилищно-коммунальные услуги и по налоговым платежам — в общей сложности с артистки требуют взыскать 85 тысяч рублей. В неоплате счетов звезду уличил Telegram-канал Mash.

Информация о задолженностях есть и в базе Федеральной службы судебных приставов. Исполнительное производство по делу о взыскании долгов за услуги ЖКХ возбуждено в мае 2019-го, сумма задолженности — 55,9 тысячи рублей. При этом должницей выступает полная тезка Гагариной, но дата ее рождения не уточнена. Год спустя приставам передано и дело о неуплате налоговых платежей на сумму 30 тысяч рублей — на этот раз указанные в базе данные полностью совпадают с личными данными Гагариной.

Ранее в августе российское издание Forbes опубликовало рейтинг знаменитостей с самыми высокими заработками за 2019 год. Полина Гагарина попала в список, заняв в нем шестое место. Доход певицы оценили в 6,4 миллиона долларов. Возглавил рейтинг лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (8,8 миллиона долларов).

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