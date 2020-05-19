Полина Гагарина удивила фанатов внешним видом после сообщений о разводе

Российская певица и бывшая участница песенного конкурса «Евровидение» Полина Гагарина после сообщений о разводе сняла домашнюю тренировку на видео и удивила фанатов своим внешним видом. Ролик появился на странице ее тренера Вячеслава Дайчева в Instagram во вторник, 19 мая.

На размещенных кадрах 33-летняя исполнительница делает упражнения в обтягивающем комбинезоне серого цвета и бежевых кроссовках. Волосы знаменитости собраны в пучок.

Поклонники Гагариной поразились ее худобе и высказали свое мнение в Twitter. «Полина, ты и так худая, остановись, пожалуйста», — написал один. «Она и так выглядела как скелет», — подчеркнул второй. «Компанию шикарных разведенок пополнила Полина Гагарина», — отметил третий.

Ранее, 18 мая, стало известно, что Полина Гагарина ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Отмечается, что она перестала жить с супругом несколько месяцев назад, однако пара еще не начала бракоразводный процесс. Пара поженилась шесть лет назад, а в 2017 году у них родилась дочь Мия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!