Определены регионы России с минимальными сроками накопления на ипотеку

Быстрее всего накопить на первый взнос по ипотеке в России можно в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Чукотке, показало исследование, проведенное финансовым институтом «Дом.рф» по заказу РБК.

Как определили аналитики, в среднем россиянам нужно меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке: в январе-сентябре 2020-го срок сбора средств, необходимых для оформления жилищного кредита, составил 21 месяц. В 2019 году этот показатель был равен 19,5 месяца. При расчетах учитывались данные о средней зарплате и среднем размере ипотечного кредита в разных регионах. Предполагалось, что в семье, претендующей на ипотеку, два человека работают и откладывают на стартовый взнос 30 процентов своей зарплаты. При этом сам взнос составляет 20 процентов от полной стоимости жилья.

По данным «Дом.рф», в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Чукотке будущие ипотечники могут собрать нужную сумму за год, в то время как жителям Москвы приходится откладывать деньги в течение 23 месяцев, а петербуржцам — 22 месяца. Дольше всего на ипотеку вынуждены копить проживающие на Северном Кавказе: так, в Дагестане на сбор стартового взноса требуется свыше трех лет. В большинстве других регионов минимальный срок не превышает 2-2,5 года.

В минувшем октябре стало известно, что в России может быть введена льготная ставка по ипотеке для усыновителей. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме, автор инициативы — депутат Елена Строкова (ЛДПР) — направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением снизить процент по займам для этой категории россиян.

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