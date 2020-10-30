Число просроченных ипотек в России снизилось

Впервые с июля 2019 года количество просроченных ипотек в России снизилось в сентябре на 2,6 процента до 39,2 тысячи кредитов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что объем просроченных кредитов также снизился на 3,2 процента и составляет 103,7 миллиарда рублей.

Генеральный директор «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что уменьшилось число и объем дефолтных ипотек на 2,5 процента и 3,2 процента соответственно. Это может быть связана с реструктуризацией ипотек по собственным программам банков из-за завершения кредитных каникул россиян.

По мнению Лагуткина, ипотека остается низкорискованным видом кредитования, так как уровень дефолтности всего ипотечного портфеля остается на уровне не выше 1,7 процента.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.