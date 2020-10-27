В Хабаровском крае сдали еще три спортивных объекта

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» сдали еще три благоустроенные общественные территории. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В министерстве ЖКХ рассказали, что жители края все чаще выбирают для благоустройства территории для занятия спортом. В плане на этот год таких объектов более 20. «Недавно завершились работы по трем площадкам. Две из них: хоккейные коробки в селе Восточное и поселке Заветы Ильича, третья – площадка для сдачи нормативов ГТО с полосой препятствий в селе Лермонтовка», — говорится в сообщении.

На строительство каждого спортобъекта направили примерно по 1,8 миллиона рублей. Большую часть средств муниципалитеты получили по нацпроекту из федерального бюджета.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.