Названа средняя ставка по ипотеке в России

Средняя ставка по ипотеке в России находится на уровне 7,5 процента. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, такой результат обеспечила программа льготной ипотеки.

Хуснуллин отметил, что снизить среднюю ставку по стране ниже 8 процентов должны были лишь к 2024 году. «Но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что мы по итогам этого года этот показатель национальной цели выполнили», — добавил вице-премьер.

Снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки, является одним из целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда».

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.