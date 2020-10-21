Большинство россиян назвали свой город комфортным

Подавляющее большинство россиян (75 процентов) считают свой населенный пункт комфортным для проживания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы опроса ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа».

Самую высокую оценку своих городов дали жители Москвы и Санкт-Петербурга — 90 процентов. В исследовании говорится, что дискомфорт среды чаще отмечают жители двух типов населенных пунктов: городов-миллионников без учета столиц (27 процентов), где бюджета недостаточно для равномерного развития территории, и малых городов (27 процентов).

Чаще всего россиян раздражает нехватка подходящих рабочих мест (41 процент), дефицит социальных сервисов (32 процента) и упадок местной экономики (31 процент). Наиболее высокую оценку у опрошенных получили зеленые насаждения (73 процента), здания в центре города (68 процентов) и транспортная инфраструктура (66 процентов).

Опрос проводился 6 октября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.