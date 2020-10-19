Показатели по вводу жилья для Петербурга снизили

Министерство строительства России и правительство Санкт-Петербурга договорились о ежегодных объемах строительства жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Показатель по вводу жилья снизили — в прошлом году в городе ежегодно должны были строить по 5,5 миллиона квадратных метров, теперь удалось договориться о показателе в 3,047 квадратных метров в год. Отмечается, что такой объем устраивает рынок.

Вице-губернатор города Николай Линченко заявил, что из-за большого объема жилья необходимо было значительно наращивать строительство инфраструктурных объектов. Это было бы катастрофично для ранка из-за нагрузки на инженерную и транспортную инфраструктуру.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.