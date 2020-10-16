Очередь на улучшение жилищных условий москвичей сократилась в 2,5 раза за 10 лет

В Москве за 10 лет очередь на улучшение жилищных условий сократилась в 2,5 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент городского имущества.

Сейчас в очереди находятся 51,5 тысячи семей. Отмечается, что по состоянию на начало января 2010 года в очереди состояло 136,7 тысячи семей. К началу 2015 года список сократился до 76,7 тысячи. В 2020 году очередь продолжает уменьшаться, в начале января на учете находились 55 тысяч семей.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что к началу 2021 года семей-очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий будет порядка 50 тысяч.

Москвичи на безвозмездной основе по договорам социального найма или мены получают жилье в порядке очередности, с учетом даты постановки на учет. Так же квартиры получают граждане, которые встали на учет позже, но имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий, среди них инвалиды, ветераны ВОВ, люди, уволенные с военной службы, занимающие непригодное для проживания жилое помещение.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.